Энтузиаст подробно перенёс город Токио в компьютерную игру. С работающими магазинами и кафе

Энтузиаст подробно перенёс город Токио в компьютерную игру. С работающими магазинами и кафеОтличный способ познакомиться со столицей Японии, не выходя из дома
Любители аниме и видеоигр получили уникальную возможность исследовать анимированный Токио, не покидая своего дома.
Янь Ру, художник и разработчик, создал проект под названием Anime Tokyo на базе движка Unreal Engine 5. Виртуальная реальность позволяет игрокам свободно перемещаться по улицам Шибуя в Токио и наслаждаться красотами мегаполиса.
В Anime Tokyo игроки могут исследовать город, а в зависимости от выбранного фильтра, здания могут быть окрашены в розовые тона сакуры. Сейчас в демоверсии доступны несколько кварталов вокруг универмага 109, но уже совсем скоро планируется расширение игровой зоны.
Хотя виртуальный Токио мало населён, фоновые шумы и музыка создают атмосферу городской суеты. В отличие от других игр, таких как Ghostwire: Tokyo, в Anime Tokyo встречаются филиалы Starbucks и Adidas, а также рекламные плакаты брендов, таких как Lush и Nike.
Игроки могут свободно перемещаться по городу, использовать режим фотографии, бегать и прыгать. Сам проект весит 1,7 ГБ, скачать его можно, перейдя по ссылке. В будущем игра будет доступна на платформе Steam.