Энтузиаст подробно перенёс город Токио в компьютерную игру. С работающими магазинами и кафе

Янь Ру, художник и разработчик, создал проект под названием Anime Tokyo на базе движка Unreal Engine 5. Виртуальная реальность позволяет игрокам свободно перемещаться по улицам Шибуя в Токио и наслаждаться красотами мегаполиса.

В Anime Tokyo игроки могут исследовать город, а в зависимости от выбранного фильтра, здания могут быть окрашены в розовые тона сакуры. Сейчас в демоверсии доступны несколько кварталов вокруг универмага 109, но уже совсем скоро планируется расширение игровой зоны.