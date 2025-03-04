Энтузиаст показал 3D-игру, созданную с помощью ИИ чат-бота Grok от Илона Маска

Маск назвал результат «ошеломляющим», а сам разработчик отметил, что Grok 3 обработал более 3500 строк сложного игрового кода, превзойдя другие модели.

Игровой процесс подтверждает, что ИИ способен работать с логикой и структурой игр, а не только с текстами. Это укрепляет интерес Маска к игровой индустрии — видимо, не зря он создал полноценную студию для разработки игр на базе Grok.