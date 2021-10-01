Энтузиаст показал, как бы выглядели персонажи игры Red Dead Redemption 2, будь они женщинами

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Энтузиаст показал, как бы выглядели персонажи игры Red Dead Redemption 2, будь они женщинамиВыглядит интересно, но порой не очень качественно
В 2019 году сети взорвал фильтр-«состариватель» в FaceApp. Тогда нейросеть в считанные секунды превращала любого молодого человека в свою же постаревшую версию. Был в приложении и другой фильтр, способный превратить мужчину в женщину и наоборот.
И вот, внезапно, подобные метаморфозы стали крайне популярны на Reddit. Так, например, пользователь под ником Duplica1t показал, как бы выглядела женская версия главного героя Red Dead Redemption 2 — Артура Моргана.
На момент написания материала, оригинальный пост набрал более 6 тыс лайков.
После того, как женская версия Моргана оказалась популярной на Reddit, тот же пользователь «прогнал» снимки прочих персонажей из творения Rockstar Games. В итоге мы можем увидеть, как бы выглядели Джон, Датч, Чарльз и прочие, будь они женщинами.