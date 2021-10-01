Энтузиаст показал, как бы выглядели персонажи игры Red Dead Redemption 2, будь они женщинами

Выглядит интересно, но порой не очень качественно

В 2019 году сети взорвал фильтр-«состариватель» в FaceApp. Тогда нейросеть в считанные секунды превращала любого молодого человека в свою же постаревшую версию. Был в приложении и другой фильтр, способный превратить мужчину в женщину и наоборот.