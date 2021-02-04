Энтузиаст показал, как старая игра Resident Evil 4 выглядит с современной графикой

Resident Evil 4 была выпущена крупнейшим японским разработчиком игр Capcom еще 16 лет назад. Сантьяго Ибарра, как поклонник этой франшизы, решил посмотреть, как окружение игры выглядело бы, если бы тайтл вышел на движке Unreal Engine 4. В его ролике можно увидеть знаменитую деревню из игры, церковь, а также кладбище и все это в современной графике.

Напомним, что на данный момент запущена работа над созданием ремейка Resident Evil 4. Предполагалось, что тайтл будет выпущен уже в следующем году, однако произошла смена команды разработки, в связи с чем он выйдет годом позднее.