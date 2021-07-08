Энтузиаст показал, как выглядел бы The Sims с фотореалистичной графикой

Но у игры всегда была далёкая от реализма графика. С одной стороны, это создавало уникальный стиль серии, но с другой — мешало по-настоящему погрузиться в мир игры.

Теперь же эта проблема решена. Хотя бы частично. На YouTube-канале Priymak Elysium появилось видео. В нём автор показал, как могла бы выглядеть The Sims 5, перейди проект на «рельсы» фотореалистичной графики на базе Unreal Engine 5.

Для того, чтобы воссоздать несуществующий проект, энтузиаст как раз воспользовался движком UE5 и бесплатным набором ассетов для него из магазина Epic Games Store.