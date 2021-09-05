Энтузиаст превратил классическую стратегию в Doom

Получилась достаточно интересная ситуация, когда вроде бы привычный DOOM стал восприниматься совершенно иначе. Сыграло на руку этому как минимум то, что теперь игра проходится с изометрической камерой и от третьего лица.

Арсенал игрока при этом остался практически без изменений. Здесь, как и прежде, нашлось место дробовику, а также прочего классическому оружию. При этом из «новенького» стоит отметить куб душ. Впервые он появился в дополнении к Doom 3.