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Энтузиаст превратил классическую стратегию в Doom

Выглядит не только свежо, но и очень интересно
DOOM — уникальная игра. Мало того, что она подарила миру жанр «шутер от первого лица» в том виде, в каком мы его знаем сегодня, так ещё и энтузиасты с мододелами полюбили её больше остальных.
Энтузиаст превратил классическую стратегию в Doom

Проект уже неоднократно запускали на самых разных девайсах: от калькуляторов до лампочек IKEA. Но на этот раз случилось немного иное — автор YouTube-канала HELLKNIGHT61 перенёс легендарный шутер на «рельсы» не менее легендарной стратегии Age of Empires 2.

Энтузиаст превратил классическую стратегию в Doom

Получилась достаточно интересная ситуация, когда вроде бы привычный DOOM стал восприниматься совершенно иначе. Сыграло на руку этому как минимум то, что теперь игра проходится с изометрической камерой и от третьего лица.

Арсенал игрока при этом остался практически без изменений. Здесь, как и прежде, нашлось место дробовику, а также прочего классическому оружию. При этом из «новенького» стоит отметить куб душ. Впервые он появился в дополнении к Doom 3.