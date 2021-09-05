Энтузиаст превратил классическую стратегию в Doom

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Энтузиаст превратил классическую стратегию в DoomВыглядит не только свежо, но и очень интересно
DOOM — уникальная игра. Мало того, что она подарила миру жанр «шутер от первого лица» в том виде, в каком мы его знаем сегодня, так ещё и энтузиасты с мододелами полюбили её больше остальных.
Проект уже неоднократно запускали на самых разных девайсах: от калькуляторов до лампочек IKEA. Но на этот раз случилось немного иное — автор YouTube-канала HELLKNIGHT61 перенёс легендарный шутер на «рельсы» не менее легендарной стратегии Age of Empires 2.
Получилась достаточно интересная ситуация, когда вроде бы привычный DOOM стал восприниматься совершенно иначе. Сыграло на руку этому как минимум то, что теперь игра проходится с изометрической камерой и от третьего лица.
Арсенал игрока при этом остался практически без изменений. Здесь, как и прежде, нашлось место дробовику, а также прочего классическому оружию. При этом из «новенького» стоит отметить куб душ. Впервые он появился в дополнении к Doom 3.