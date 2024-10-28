Энтузиаст превратил PS4 Slim в «карманную» консоль весом более 1.5 кг и автономностью полтора часа

Опубликовано 28 октября 2024, 08:141 мин.
Энтузиаст превратил PS4 Slim в «карманную» консоль весом более 1.5 кг и автономностью полтора часаSony, когда что-то подобное будет и от тебя?
Энтузиаст и YouTube-блогер Restore Technique превратил PlayStation 4 Slim в «карманную» консоль весом 1.7 кг и автономностью около полутора часов.
Используя 3D-печатный корпус, оригинальную материнскую плату PS4 Slim и кастомные компоненты, он создал портативную версию консоли, названную PS4T.
Консоль оснащена 7-дюймовым экраном и встроенным контроллером DualShock. Для охлаждения используются доработанный алюминиевый радиатор и контроллер вентилятора, что позволяет справляться с тепловыделением.
Батарея на 10 000 мАч обеспечивает около 86 минут автономной работы, но для длительных игровых сессий лучше использовать зарядное устройство.
Корпус был создан с помощью FDM 3D-печати, а финальная версия изготовлена из специального материала для устойчивости к высоким температурам.