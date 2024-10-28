Энтузиаст превратил PS4 Slim в «карманную» консоль весом более 1.5 кг и автономностью полтора часа

Батарея на 10 000 мАч обеспечивает около 86 минут автономной работы, но для длительных игровых сессий лучше использовать зарядное устройство.

Корпус был создан с помощью FDM 3D-печати, а финальная версия изготовлена из специального материала для устойчивости к высоким температурам.