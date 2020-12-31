Энтузиаст разрабатывает версию третьего «Ведьмака» уровня консолей нового поколения

Что интересно, приурочить продолжение проекта автор решил к скорому выходу «Ведьмак 3» на PlayStation 5 и Xbox Series X. В нём он намерен ещё лучше проработать детализацию различной игровой геометрии, моделей и текстур. При этом качество финального продукта Halk Hogan настолько высокое, что многие игроки уже давно советуют ему начать работать в CD PROJEKT RED.

Напомним, что «Ведьмак 3» вышла в 2015 году. Как и многие другие игры прошлого поколения, она не имеет нативной версии для консолей нового поколения, но прекрасно себя чувствует в режиме обратной совместимости. Разрабатывали проект те же ребята из CD PROJEKT RED, что недавно выпустили скандальный Cyberpunk 2077.