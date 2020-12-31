Игры
Сегодня 07:34
Энтузиаст разрабатывает версию третьего «Ведьмака» уровня консолей нового поколения
Интересно, планирует ли нечто подобное сама CD PROJEKT RED?
Последние несколько лет энтузиаст под ником Halk Hogan разрабатывал улучшенную версию третьего «Ведьмака» — The Witcher 3 HD Reworked Project. Закончил он её всего лишь несколько месяцев назад, так что можно примерно оценить уровень проделанной им работы. Но, как оказалось, мододел не намерен останавливаться и в ближайших планах у него создать ещё более детализированную версию игры. На этот раз уже достойную консолей нового поколения.
Что интересно, приурочить продолжение проекта автор решил к скорому выходу «Ведьмак 3» на PlayStation 5 и Xbox Series X. В нём он намерен ещё лучше проработать детализацию различной игровой геометрии, моделей и текстур. При этом качество финального продукта Halk Hogan настолько высокое, что многие игроки уже давно советуют ему начать работать в CD PROJEKT RED.
Напомним, что «Ведьмак 3» вышла в 2015 году. Как и многие другие игры прошлого поколения, она не имеет нативной версии для консолей нового поколения, но прекрасно себя чувствует в режиме обратной совместимости. Разрабатывали проект те же ребята из CD PROJEKT RED, что недавно выпустили скандальный Cyberpunk 2077.