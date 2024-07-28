Энтузиаст смог сыграть в God of War 3 на ПК благодаря эмулятору RPCS3

Но для нормальной игры потребуется мощный компьютер с видеокартой не ниже уровня GeForce RTX 3060 и выше. По словам энтузиаста, в некоторых моментах частота FPS в игре превышает 60 кадров, но во время схваток графика начинает провисать.

Тем не менее игровой процесс весьма неплохой, так что фанаты God of War 3 вполне могут воспользоваться RPCS3 и эмулировать игру на своих устройствах.

«Теперь игру можно спокойно завершить на эмуляторе, просто она не считается играбельной, так как по-прежнему требует несколько высоких требований. Сегодня я научу вас необходимым настройкам для игры!», — написал энтузиаст.