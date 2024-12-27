Энтузиаст собрал игровой ПК в корпусе от PlayStation 1

Опубликовано 27 декабря 2024, 07:491 мин.
Энтузиаст собрал игровой ПК в корпусе от PlayStation 1Я не плачу, это слезы
Энтузиаст с Reddit собрал игровой ПК в корпусе от оригинальной PlayStation 1.
Для проекта использовалась компактная материнская плата GIGABYTE A520I AC с 8-ядерным процессором Ryzen 7 5700X и плоским кулером. Система оснащена 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 2 ТБ от Lexar и видеокартой RTX 4060 Mobile.
Питание обеспечивает блок на 330 Вт, а охлаждение — компактные 40-мм вентиляторы.
Первоначально система перегревалась из-за ограниченного пространства корпуса PlayStation. Решением стало снижение напряжения видеокарты и ограничение частоты процессора до 4.2 ГГц.
Стоит отметить, что данная сборка мини-ПК демонстрирует, как творческий подход позволяет объединить ретро-дизайн и современные технологии. Да и будем честны — ностальгия в данном случае играет чуть ли не ключевую роль.