Игры
Опубликовано 27 декабря 2024, 07:49
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Энтузиаст собрал игровой ПК в корпусе от PlayStation 1

Я не плачу, это слезы
Энтузиаст с Reddit собрал игровой ПК в корпусе от оригинальной PlayStation 1.
Энтузиаст собрал игровой ПК в корпусе от PlayStation 1
© Reddit

Для проекта использовалась компактная материнская плата GIGABYTE A520I AC с 8-ядерным процессором Ryzen 7 5700X и плоским кулером. Система оснащена 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 2 ТБ от Lexar и видеокартой RTX 4060 Mobile.

Питание обеспечивает блок на 330 Вт, а охлаждение — компактные 40-мм вентиляторы.

Энтузиаст собрал игровой ПК в корпусе от PlayStation 1
© Reddit

Первоначально система перегревалась из-за ограниченного пространства корпуса PlayStation. Решением стало снижение напряжения видеокарты и ограничение частоты процессора до 4.2 ГГц.

Стоит отметить, что данная сборка мини-ПК демонстрирует, как творческий подход позволяет объединить ретро-дизайн и современные технологии. Да и будем честны — ностальгия в данном случае играет чуть ли не ключевую роль.

Источник:Reddit
Автор:Булат Кармак
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#PLAYSTATION
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#игровой компьютер