Энтузиаст собрал игровой ПК в корпусе от PlayStation 1

Первоначально система перегревалась из-за ограниченного пространства корпуса PlayStation. Решением стало снижение напряжения видеокарты и ограничение частоты процессора до 4.2 ГГц.

Стоит отметить, что данная сборка мини-ПК демонстрирует, как творческий подход позволяет объединить ретро-дизайн и современные технологии. Да и будем честны — ностальгия в данном случае играет чуть ли не ключевую роль.