Энтузиаст собрал коллекцию из более 2000 консолей и решил продать её за 1 миллион долларов

Собрал необычную коллекцию пользователь под ником Kaori30. По его словам, он собирал этот набор в течение последних трёх десятков лет. И за всю коллекцию он просит около 1 млн долларов.

Самое интересное, что продавец не хочет дробить свой лот на более мелкие — он готов продать сборник приставок лишь целиком и одному покупателю.