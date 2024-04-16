Энтузиаст собрал портативную PlayStation 1 из оригинального железа консоли

Энтузиаст собрал портативную PlayStation 1 из оригинального железа консолиЛегенде подарили новую жизнь
Портативка была собрана из частей, взятых из PS1, а также геймпада Dualshock, у которого убраны стики. Для улучшения изображения используется скейлер Shinobi.
Автору проекта пришлось пойти на различные ухищрения, чтобы впихнуть габаритное «железо» устройства в маленький корпус геймпада. Например, ему пришлось разрезать пополам оригинальную материнскую плату, сложить ее и перепаять провода.
Как отмечает автор консоли, при постоянной работе она может держать заряд 2.5 часа и довольно заметно нагреваться, потому что у портативки нет каких-либо радиаторов.
Ко всему прочему пользователь не сможет настроить громкость звука или перезапустить консоль. Но несмотря на недостатки, пользователи сети остались в восторге от данной компактной версии консоли PS1.