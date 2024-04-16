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Игры
Опубликовано 16 апреля 2024, 07:13
1 мин.

Энтузиаст собрал портативную PlayStation 1 из оригинального железа консоли

Легенде подарили новую жизнь
Пользователь под ником YveltalGriffin представил свою портативную консоль PlayStation One, созданную из оригинальной приставки.
Энтузиаст собрал портативную PlayStation 1 из оригинального железа консоли
© BitBuilt

Портативка была собрана из частей, взятых из PS1, а также геймпада Dualshock, у которого убраны стики. Для улучшения изображения используется скейлер Shinobi.

Автору проекта пришлось пойти на различные ухищрения, чтобы впихнуть габаритное «железо» устройства в маленький корпус геймпада. Например, ему пришлось разрезать пополам оригинальную материнскую плату, сложить ее и перепаять провода.

Энтузиаст собрал портативную PlayStation 1 из оригинального железа консоли
© BitBuilt

Как отмечает автор консоли, при постоянной работе она может держать заряд 2.5 часа и довольно заметно нагреваться, потому что у портативки нет каких-либо радиаторов.

Ко всему прочему пользователь не сможет настроить громкость звука или перезапустить консоль. Но несмотря на недостатки, пользователи сети остались в восторге от данной компактной версии консоли PS1.

Источник:BitBuilt
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PLAYSTATION
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#портативная консоль