Энтузиаст собрал портативную PlayStation 1 из оригинального железа консоли

Портативка была собрана из частей, взятых из PS1, а также геймпада Dualshock, у которого убраны стики. Для улучшения изображения используется скейлер Shinobi.

Автору проекта пришлось пойти на различные ухищрения, чтобы впихнуть габаритное «железо» устройства в маленький корпус геймпада. Например, ему пришлось разрезать пополам оригинальную материнскую плату, сложить ее и перепаять провода.