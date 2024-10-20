Энтузиаст собрал портативную Xbox 2001 года

Redherring32 рассказал, что для сборки собственной версии оригинальной Xbox он обрезал оригинальную материнскую плату консоли, изготовил 12 уникальных печатных плат и написал открытый исходный код. На всё у разработчика ушло четыре месяца.

Он оснастил свой Xbox 9" дисплеем с разрешением 480p. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт через порт USB Type-C. Сейчас Redherring32 работает над внедрением поддержки Wi-Fi 6 для доступа к Xbox Live.

«Это не портативный ПК, это не эмулятор, это настоящая материнская плата с настоящего Xbox. У неё 9-дюймовый экран на 480p, цифровые аудио/видео и поддержка зарядки на 100 Вт через USB-C. Сейчас я работаю над добавлением Wi-Fi 6 для Xbox Live», — написал энтузиаст.