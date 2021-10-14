Энтузиаст собрал с нуля портативную консоль Nintendo Switch из деталей с AliExpress

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Энтузиаст собрал с нуля портативную консоль Nintendo Switch из деталей с AliExpressПолучилось даже дороже, чем купить новое устройство в магазине
Nintendo Switch — одна из самых популярных игровых консолей последних нескольких лет. Шутка ли — на сегодняшний день, это последнее устройство на рынке, с помощью которого можно сыграть в ААА-игры в портативном режиме.
Но есть у приставки и пара минусов: ломающиеся со временем джойконы и не самая низкая цена. Из-за этих двух моментов, энтузиаст из Канады решил собрать устройство самолично, используя для этого лишь детали из AliExpress.
О своём «подвиге» парень рассказал на Reddit. По его словам, при сборке Nintendo Switch он максимально экономил. Из оригинальных деталей в его устройстве лишь материнская плата и аккумулятор. Всё остальное — китайские аналоги.
Самое нелепое во всей этой ситуации то, что по итогу парень так и не смог сэкономить. На всю сборку у него ушло около 600 канадских долларов (35 тыс рублей), в то время как новую консоль у ритейлеров можно купить примерно за 24 тыс рублей.