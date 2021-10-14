Энтузиаст собрал с нуля портативную консоль Nintendo Switch из деталей с AliExpress

Но есть у приставки и пара минусов: ломающиеся со временем джойконы и не самая низкая цена. Из-за этих двух моментов, энтузиаст из Канады решил собрать устройство самолично, используя для этого лишь детали из AliExpress.

О своём «подвиге» парень рассказал на Reddit. По его словам, при сборке Nintendo Switch он максимально экономил. Из оригинальных деталей в его устройстве лишь материнская плата и аккумулятор. Всё остальное — китайские аналоги.