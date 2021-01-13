Энтузиаст создал бесплатную браузерную игру о событиях 2020 года

Игра представляет из себя двухмерный платформер, в которой игрокам необходимо управлять персонажем, передвигая его вправо или влево. Помимо прочего на его пути будут встречаться различные ловушки и прочие неприятности, которые связаны с событиями 2020 года. К примеру, в начале игры можно встретить лесные пожары в Австралии, а впоследствии игра приведет к пандемии. Так, на пути персонажа будут встречаться люди, стоящие в очереди перед магазинами, а в самих магазинах необходимо будет собирать туалетную бумагу и продукты.

Также в игре можно встретить и другие пасхалки о 2020 году, к примеру, падение акций крупнейших компаний. Что интересно, часто, по ходу игры, персонаж будет видеть молекулы коронавируса, защититься от которых можно с помощью маски. Сыграть в игру можно перейдя по этой ссылке.