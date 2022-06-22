Энтузиаст создал гигантский и полностью рабочий Xbox Series X высотой два метра

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Энтузиаст создал гигантский и полностью рабочий Xbox Series X высотой два метраЭто вам не холодильник в форме игрового устройства
К релизу Xbox Series X, Microsoft провела рекламную кампанию, отправив популярным блогерам холодильник в форме новой консоли.
Теперь же подобное по размерам устройство решил создать энтузиаст с YouTube-канала Michael Pick. При этом его разработка оказалась не холодильником, а вполне себе рабочей консолью. Просто высотой 2 м и шириной более 1 м.
В целом, итоговый вариант оказался в шесть раз больше оригинального Xbox Series X. Вес девайса оказался более 100 кг.
Сообщается, что блогер отправил созданную им приставку в один из детских центров Атланты в США.
При этом важно понимать, что это не первая подобная разработка Пика. Ранее он также создал гигантскую версию гибридной консоли Nintendo Switch.