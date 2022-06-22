Энтузиаст создал гигантский и полностью рабочий Xbox Series X высотой два метра

Теперь же подобное по размерам устройство решил создать энтузиаст с YouTube-канала Michael Pick. При этом его разработка оказалась не холодильником, а вполне себе рабочей консолью. Просто высотой 2 м и шириной более 1 м.

В целом, итоговый вариант оказался в шесть раз больше оригинального Xbox Series X. Вес девайса оказался более 100 кг.