Энтузиаст создал игровую приставку размером с монету

Сам корпус миниатюрной приставки включает в себя три детали, которые разработчик напечатал на 3D-принтере. В корпусе Arduboy Nano нашлось место для 0,49-дюймового OLED-экрана и аккумулятора емкостью 25 мАч. Этого достаточно для непрерывной игры длинной в один час.

В высоту такая приставка составляет даже меньше 2,5 см. Игру на Arduboy Nano едва ли назовешь удобной, поскольку пальцы для ее маленьких кнопок кажутся огромными. По словам энтузиаста, после игры в нее у него начинают болеть глаза, так как, чтобы что-то разглядеть на экране он вынужден вглядываться в мелкие детали.