Энтузиаст создал миниатюрную версию PlayStation 5 толщиной два сантиметра

Стоит отметить, что ещё одной интересной особенностью самодельной PS5 Slim является система охлаждения. Вместо оригинального блока питания 12 В / 31 А в неё установили аналог мощностью 750 Вт, обеспечивающий 12 В и 62,5 А, что позволило энтузиасту запитать как консоль, так и систему охлаждения.

К сожалению, такая версия консоли хоть и получилась на голову выше оригинальной, её изготовление заметно дороже того, что выпускает Sony.