Энтузиаст создал миниатюрную версию PlayStation 5 толщиной два сантиметра

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Энтузиаст создал миниатюрную версию PlayStation 5 толщиной два сантиметраПолучилось даже лучше, чем у Sony
Одним из немногих моментов, за которые критикуют PlayStation 5, является размеры консоли. И вправду, если не считать оригинальный Xbox, новинка от Sony может считаться чуть ли не самой крупной игровой приставкой.
И пока японская корпорация не подаёт признаков появления Slim-версии девайса, за дело взялся энтузиаст с YouTube-канала DIY Perks. Он самостоятельно разработал миниатюрную версию PlayStation 5. Её толщина составляет всего 2 см, в то время как размеры оригинальной приставки — 39 × 26 × 10,4 см.
Стоит отметить, что ещё одной интересной особенностью самодельной PS5 Slim является система охлаждения. Вместо оригинального блока питания 12 В / 31 А в неё установили аналог мощностью 750 Вт, обеспечивающий 12 В и 62,5 А, что позволило энтузиасту запитать как консоль, так и систему охлаждения.
К сожалению, такая версия консоли хоть и получилась на голову выше оригинальной, её изготовление заметно дороже того, что выпускает Sony.