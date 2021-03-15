Энтузиаст создал мод для GTA V с графикой нового поколения

Так, если большинство модификаций для игр подразумевают замену текстур на более качественные, то Nb.DesIgn в своём новом проекте пошёл намного дальше. Он не только повысил разрешения текстур и теней, но также заменил игровые примитивы на альтернативные, которые могут похвастаться более сложной геометрией.

При этом автор проекта также «прокачал» световые эффекты (добавив даже некое подобие технологии рейтрейсинга), «выкрутил» на максимум растительность, доработал цветокоррекцию и внёс ещё десятки более мелких изменений.

На данный момент модификация доступна лишь за вознаграждение автора — её файлы можно получить, заплатив Nb.Design 10 долларов (733 рубля) на Patreon.