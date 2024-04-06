Энтузиаст создал самый маленький в мире монитор на базе однопалатного компьютера

По словам блогера, это экспериментальный проект, поэтому говорить о применении этого устройства где-либо ещё, пока не стоит. Название детища Homeless, схожее с известной приставкой, — не более чем привлечение к себе внимания: консоль создана на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi RP2040 и двух частей контроллеров в стиле Joy-Con от Nintendo.

Свою разработку энтузиаст оснастил монитором разрешением 640×480 пикселей и шириной 6 мм. На этом устройстве разработчик запустил олдскульную Minecraft, но толком поиграть у него не получилось из-за низкого разрешения.

По большому счёту разработка — эксперимент, призванный показать перспективы использования одноплатных компьютеров типа Raspberry Pi RP2040 и подсветить возможности таких устройств для любителей «старинных» видеоигр и портативных игровых гаджетов.