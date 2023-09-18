Энтузиаст создал собственную карманную консоль из запчастей модульного ноутбука Framework

YouTube-блогер под псевдонимом Pitstoptech взял эту идею на вооружение и создал первую в мире модульную карманную игровую консоль, используя материнскую плату Intel Core i7-1260P от компании Framework.

Framework уже известен на рынке благодаря своим модульным ноутбукам, которые позволяют пользователям легко обновлять и настраивать компоненты.

Pitstoptech решил пойти дальше и применил эту концепцию в сфере портативных игровых устройств. Модульность здесь означает возможность замены компонентов «на лету», без сложных процедур.

Консоль оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1080p и может подключаться к внешним дисплеям через USB-C. Внутри устройства работает 12-ядерный процессор с тактовой частотой до 4,7 ГГц и 18 МБ кэша.

Кроме того, консоль имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

Стоимость материнской платы составляет $549, что даёт представление о возможной цене всего устройства. Pitstoptech планирует продавать его в виде DIY-набора, что позволит пользователям использовать собственные материнские платы от Framework.