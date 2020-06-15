Энтузиаст сравнил графику игр Gran Turismo на PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro

По сути, если присмотреться, особо сильной разницы в графике и вправду нет — и там, и там качество картинки находится на каком-то безумном уровне. Но в ролике Gran Turismo 7 для PlayStation 5 все же видно, что автомобили получили более фотореалистичные модели в сравнении с Gran Turismo Sport в версии для PlayStation 4 Pro.

Напомним, что ролик с новым гоночным симулятором был показан в рамках онлайн-мероприятия, которое Sony устроила 11 июня. Помимо новой Gran Turismo, в рамках презентации показали множество других игр для PlayStation 5, а также дизайн самой консоли.