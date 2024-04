Энтузиаст увеличил оперативку карманной Nintendo Switch до 8 ГБ и запустил на ней 4К-игры

Как сообщается на форумах Famiiboards, пользователь YouTube по имени Naga выпаял модули оперативной памяти консоли, заменив их на два 4 ГБ модуля с более высокой частотой. Таким образом, объем оперативной памяти консоли удвоился.

Неожиданно, некоторые игры воспользовались преимуществом дополнительной памяти, в то время как большинство других имеют программное ограничение в 4 ГБ.

В сочетании с разгоном отдельных компонентов, такие игры как Mortal Kombat 1, Kingdom Come Deliverance и Alien Isolation работают значительно лучше, чем на стандартном железе.

Легендарная The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom даже может быть запущена в разрешении 4K, правда, с далекой от играбельной производительностью.