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Игры
Опубликовано 10 апреля 2024, 07:51
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Энтузиаст увеличил оперативку карманной Nintendo Switch до 8 ГБ и запустил на ней 4К-игры

Самое то под закат жизненного цикла консоли
Модифицированная Nintendo Switch OLED способна запускать некоторые игры в более высоком разрешении, вплоть до 4K, и с лучшей производительностью.
Энтузиаст увеличил оперативку карманной Nintendo Switch до 8 ГБ и запустил на ней 4К-игры
© Ferra.ru

Как сообщается на форумах Famiiboards, пользователь YouTube по имени Naga выпаял модули оперативной памяти консоли, заменив их на два 4 ГБ модуля с более высокой частотой. Таким образом, объем оперативной памяти консоли удвоился.

Неожиданно, некоторые игры воспользовались преимуществом дополнительной памяти, в то время как большинство других имеют программное ограничение в 4 ГБ.

В сочетании с разгоном отдельных компонентов, такие игры как Mortal Kombat 1, Kingdom Come Deliverance и Alien Isolation работают значительно лучше, чем на стандартном железе.

Легендарная The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom даже может быть запущена в разрешении 4K, правда, с далекой от играбельной производительностью.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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#портативная консоль