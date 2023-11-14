Энтузиаст выпустил аналог игры Angry Birds, но полностью созданный ИИ

Эта игра является аналогом знаменитой Angry Birds. Особенностью же новинка является то, что весь процесс её создания был полностью автоматизирован с помощью искусственного интеллекта.

Хави Лопес, автор проекта, рассказал, что программный код игры, насчитывающий 600 строк, был «написан» чат-ботом ChatGPT.

В создании графики игры также активно участвовали нейросети: Midjourney занималась рисованием объектов и фонов, а DALL-E создала титульную картинку. Весь процесс разработки проходил без единой минуты ручного кодирования, все команды отдавались вручную.

Лопес отметил, что результат его работы поразил не только его самого, но и многих в игровой индустрии.

Angry Pumpkins оказалась вполне играбельной, а сам процесс её создания символизирует начало новой эры в разработке игр, где участие сотен программистов может оказаться необязательным.