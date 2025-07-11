Энтузиаст заменил батарею консоли Asus ROG Ally аккумулятором от ноутбука

Энтузиаст интегрировал аккумулятор от ноутбука ROG Strix G15 на 90 Втч в оригинальную модель Asus ROG Ally со штатной батареей на 40 Втч. Для этого ему пришлось внести конструктивные изменения, в том числе спроектировать и напечатать новую заднюю панель корпуса, а также доработать крепления для SSD-накопителя.

В результате время автономной работы приставки увеличилось с 1-1,5 часов до 3-4 часов. При этом Miner TechTips признал, что модернизация консоли привела к увеличению массы устройства с 670 до 813 граммов.