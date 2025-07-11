Игры
Опубликовано 11 июля 2025, 10:30
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Энтузиаст заменил батарею консоли Asus ROG Ally аккумулятором от ноутбука

Автономность увеличилась на пару часов
YouTube-блогер Miner TechTips рассказал, что добился увеличения автономности портативной консоли Asus ROG Ally, заменив батарею игрового устройства на аккумулятор от ноутбука.
Энтузиаст заменил батарею консоли Asus ROG Ally аккумулятором от ноутбука

© YouTube / Miner TechTips

Энтузиаст интегрировал аккумулятор от ноутбука ROG Strix G15 на 90 Втч в оригинальную модель Asus ROG Ally со штатной батареей на 40 Втч. Для этого ему пришлось внести конструктивные изменения, в том числе спроектировать и напечатать новую заднюю панель корпуса, а также доработать крепления для SSD-накопителя.

В результате время автономной работы приставки увеличилось с 1-1,5 часов до 3-4 часов. При этом Miner TechTips признал, что модернизация консоли привела к увеличению массы устройства с 670 до 813 граммов.