Энтузиаст заменил батарею консоли Asus ROG Ally аккумулятором от ноутбука

Опубликовано 11 июля 2025, 10:301 мин.
Энтузиаст заменил батарею консоли Asus ROG Ally аккумулятором от ноутбукаАвтономность увеличилась на пару часов
YouTube-блогер Miner TechTips рассказал, что добился увеличения автономности портативной консоли Asus ROG Ally, заменив батарею игрового устройства на аккумулятор от ноутбука.
© YouTube / Miner TechTips
Энтузиаст интегрировал аккумулятор от ноутбука ROG Strix G15 на 90 Втч в оригинальную модель Asus ROG Ally со штатной батареей на 40 Втч. Для этого ему пришлось внести конструктивные изменения, в том числе спроектировать и напечатать новую заднюю панель корпуса, а также доработать крепления для SSD-накопителя.
В результате время автономной работы приставки увеличилось с 1-1,5 часов до 3-4 часов. При этом Miner TechTips признал, что модернизация консоли привела к увеличению массы устройства с 670 до 813 граммов.