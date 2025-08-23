Энтузиаст запустил Doom на настольном зарядном устройстве Anker Prime Charger

Опубликовано 23 августа 2025, 17:151 мин.
Энтузиаст запустил Doom на настольном зарядном устройстве Anker Prime ChargerИ удивился результату
Портал tom’s HardWare рассказал о ещё одной реализации легендарной игры Doom на нестандартном устройстве. Энтузиаст Аарон Кристофел запустил классический Doom на настольном зарядном устройстве — мощном пауэрбанке — Anker Prime Charger. По словам Кристофела, гаджет в качестве «проигрывателя» Doom показал себя лучше, чем он ожидал.
Anker Prime Charger обладает мощностью 250 Вт, оснащён шестью портами USB и «умной» технологией GaNPrime, но для запуска Doom важными оказались 2,26" дисплей с разрешением 480 x 200 пикселей и система на однокристалльном процессоре Synwit SWM34S с 8 МБ ОЗУ SDRAM и 16 МБ флеш-памяти.
Кристофел отметил, что демоверсия Doom работает «полностью без аппаратных модификаций», используя только отладочный разъём на задней панели устройства для загрузки программного обеспечения.