Энтузиаст запустил Doom на настольном зарядном устройстве Anker Prime Charger

Anker Prime Charger обладает мощностью 250 Вт, оснащён шестью портами USB и «умной» технологией GaNPrime, но для запуска Doom важными оказались 2,26" дисплей с разрешением 480 x 200 пикселей и система на однокристалльном процессоре Synwit SWM34S с 8 МБ ОЗУ SDRAM и 16 МБ флеш-памяти.

Кристофел отметил, что демоверсия Doom работает «полностью без аппаратных модификаций», используя только отладочный разъём на задней панели устройства для загрузки программного обеспечения.