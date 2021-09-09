Энтузиаст запустил игру Assassin's Creed Unity на «умных» часах

Но несмотря на это, всё ещё удивляют проекты, в рамках которых относительно новые тайтлы запускают на не самых мощных девайсах. Одним из них стал проект по запуску Assassin’s Creed Unity на смарт-часах Kospet Optimus 2.

Стоит сразу оговорить, что речь идёт не о портировании, а именно что включении игры на «умных» часах. Для этого энтузиаст использовал сервис Google Stadia. В свою очередь подобный трюк стал возможен благодаря тому, что работают часы на базе полноценного Android 10.

Из минусов такого запуска можно отметить отстающий звук. В остальном же игровой опыт оказался на достаточно высоком уровне.