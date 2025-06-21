Энтузиаст запустил iOS на портативной консоли Nintendo Switch

По словам разработчика, он потратил два дня на эмуляцию iOS на процессоре Nvidia Tegra X1 консоли Switch с помощью QEMU. Система функционирует медленно и выдаёт системное сообщение kernel panic (критическая ошибка ядра ОС) после каждого второго действия.

Приложения на iOS на Nintendo Switch зависают и вылетают. Тем не менее запуск iOS на Nintendo Switch впечатляет, учитывая сложность запуска на других устройствах.

Энтузиаст считает свой проект развлечением и техническим вызовом, а не попыткой создать практичную версию, поэтому не просит ожидать чего-то большего.