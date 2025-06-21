Энтузиаст запустил iOS на портативной консоли Nintendo Switch

Опубликовано 21 июня 2025, 08:151 мин.
Энтузиаст запустил iOS на портативной консоли Nintendo SwitchРазработка работает плохо
В соцсети Х появилась публикация энтузиаста, разработчика под ником PatRyk, который запустил iOS на оригинальной портативной консоли Nintendo Switch.
По словам разработчика, он потратил два дня на эмуляцию iOS на процессоре Nvidia Tegra X1 консоли Switch с помощью QEMU. Система функционирует медленно и выдаёт системное сообщение kernel panic (критическая ошибка ядра ОС) после каждого второго действия.
Приложения на iOS на Nintendo Switch зависают и вылетают. Тем не менее запуск iOS на Nintendo Switch впечатляет, учитывая сложность запуска на других устройствах.
Энтузиаст считает свой проект развлечением и техническим вызовом, а не попыткой создать практичную версию, поэтому не просит ожидать чего-то большего.