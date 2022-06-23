Энтузиаст запустил Steam-игры на своей PlayStation 4

В то же время игровая консоль PlayStation 4 отлично поддаётся взлому. Благодаря этому, например, на приставку можно установить стороннюю ОС, в том числе и Linux.

Этим и решил заняться YouTube-блогер с ETA PRIME. Он опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, как установил на устройство Linux, а также запустил Steam с помощью Manjaro Steam Deck 3.0.