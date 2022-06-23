Энтузиаст запустил Steam-игры на своей PlayStation 4

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Энтузиаст запустил Steam-игры на своей PlayStation 4А также проекты с других консолей
За последние несколько лет Linux стал вполне себе игровой платформой. Особенно сильно на это повлиял выход Steam Deck.
В то же время игровая консоль PlayStation 4 отлично поддаётся взлому. Благодаря этому, например, на приставку можно установить стороннюю ОС, в том числе и Linux.
Этим и решил заняться YouTube-блогер с ETA PRIME. Он опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, как установил на устройство Linux, а также запустил Steam с помощью Manjaro Steam Deck 3.0.
По итогу его PlayStation 4 Pro прекрасно справилась с запуском Left 4 Dead и Half-Life 2. Помимо этого, он также установил на консоль эмуляторы прочих приставок — Wii, GameCube и PSP.
На случай, если вы тоже хотите провести подобные манипуляции со своей консолью, ETA PRIME прикрепил ссылки на подробные инструкции в описании к видео.