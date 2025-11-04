Энтузиаст засунул PS5 в корпус на 60% меньше — консоль заработала, став еще холоднее

Первая версия модда страдала от нестабильного питания и перегрева, но в новом варианте эти проблемы устранены.

Корпус выполнен из алюминия, компактный, с удобной ручкой для переноски и прозрачными вставками, через которые видно внутренности консоли. При этом сохранены все функции: USB-порты, кнопки питания и извлечения диска.

Главное улучшение — новая система охлаждения. Моддер оставил оригинальные радиаторы PS5, добавив Alpenföhn Black Ridge и два 120-мм вентилятора Noctua в конфигурации push–pull. Также в моде нашлось место трем 60-мм вентиляторам, выводящим горячий воздух через ручку.

Результат впечатлил: в тесте с игрой Clair Obscur: Expedition 33 температура системы составила в среднем 56 °C против 59 °C у стандартной PS5.

Для желающих повторить эксперимент автор опубликовал пошаговое руководство по сборке Tiny PS5 Redux, а сообщество уже называет проект «лучшей компактной PS5, которая реально работает».