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Энтузиасты добавили «Игру в Кальмара» внутрь Counter-Strike: Global Offensive

Мод уже можно протестировать
Группа энтузиастов создала мод, позволяющий играть в «Игру в кальмара», или Squid Game, в составе знаменитой многопользовательской игры Counter-Strike: Global Offensive.
Энтузиасты добавили «Игру в Кальмара» внутрь Counter-Strike: Global Offensive

Отмечается, что в рамках мода доступны все хиты из одноимённого сериала. Для игры прописаны детализированные карты, передающие психологию и обстановку сериала, а игровой движок Source вполне справляется со своей задачей.

Ценители жанра могут самостоятельно загрузить мод из мастерской и проверить пользовательский сервер CS:GO Youtuber Gabe Follower.

Источник: Playground
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