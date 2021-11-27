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Энтузиасты добавили «Игру в Кальмара» внутрь Counter-Strike: Global Offensive

Мод уже можно протестировать

Группа энтузиастов создала мод, позволяющий играть в «Игру в кальмара», или Squid Game, в составе знаменитой многопользовательской игры Counter-Strike: Global Offensive.