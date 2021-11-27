Энтузиасты добавили «Игру в Кальмара» внутрь Counter-Strike: Global Offensive

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Энтузиасты добавили «Игру в Кальмара» внутрь Counter-Strike: Global OffensiveМод уже можно протестировать
Группа энтузиастов создала мод, позволяющий играть в «Игру в кальмара», или Squid Game, в составе знаменитой многопользовательской игры Counter-Strike: Global Offensive.
Отмечается, что в рамках мода доступны все хиты из одноимённого сериала. Для игры прописаны детализированные карты, передающие психологию и обстановку сериала, а игровой движок Source вполне справляется со своей задачей.
Ценители жанра могут самостоятельно загрузить мод из мастерской и проверить пользовательский сервер CS:GO Youtuber Gabe Follower.
CS:GO Squid Game, released in workshop NOW!— Gabe Follower (@gabefollower) November 26, 2021
Few month of work, all FULLY working gamemodes from original show!
Check it out here: https://t.co/ZS0OI52S6H pic.twitter.com/n8LmRVeL1A
Источник: Playground