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Энтузиасты начнут продавать Sony PlayStation 5 в стиле PlayStation 2
PlayStation 5 Retro Inspired
Команда энтузиастов SUP3R5 начнет продавать новую консоль Sony PlayStation 5 в стиле PlayStation 2. Заказы на PlayStation 5 Retro Inspired начнут принимать уже через два дня.
В комплекте с PlayStation 5 Retro Inspired идет и геймпад DualSense, выполненный в том же стиле. Стоит отметить, что количество таких моделей приставок ограничено. Так, энтузиасты намерены представить лишь 304 комплекта. В то же время, пользователи смогут приобрести джойстики DualSense Retro Inspired отдельно - их выпустят в количестве 500 штук.
Известно, что первые поставки запланированы на весну текущего года. Стоимость комплекта составит 649 долларов, тогда как отдельно контроллер в стиле PlayStation 2 обойдется в 99 долларов. Отмечается, что гарантия Sony на консоль должна сохраниться, однако на джойстики - нет.