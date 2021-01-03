Энтузиасты начнут продавать Sony PlayStation 5 в стиле PlayStation 2

В комплекте с PlayStation 5 Retro Inspired идет и геймпад DualSense, выполненный в том же стиле. Стоит отметить, что количество таких моделей приставок ограничено. Так, энтузиасты намерены представить лишь 304 комплекта. В то же время, пользователи смогут приобрести джойстики DualSense Retro Inspired отдельно - их выпустят в количестве 500 штук.