Энтузиасты перенесли GTA Vice City на движок GTA V

На данный момент в ремастере доступен только режим “фри-райд”, то есть насладиться сюжетом игры не получится. Кроме того, все модификации машин и случайных людей были перенесены прямиком из GTA V. Однако даже это не остановило более 200 тыс игроков загрузить обновленную игру.