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Сегодня 13:42
Энтузиасты перенесли GTA Vice City на движок GTA V
Получилось очень впечатляюще
Группе модмейкеров Vice Cry удалось перенести одну из самых любимых всеми фанатами частей GTA, а именно GTA Vice City, на движок самой актуальной, на данной момент, игры серии - GTA V. Получилось, на наш взгляд, очень круто.
Отметим, что энтузиасты уже опубликовали ремастер легендарной игры на новом движке в открытый доступ, за счет чего каждому желающему предоставляется возможность абсолютно бесплатно установить обновленную GTA Vice City. Благодаря движку GTA V, Вайс- Сити, который воссоздали модмейкеры, стал выглядеть более натурально.
На данный момент в ремастере доступен только режим “фри-райд”, то есть насладиться сюжетом игры не получится. Кроме того, все модификации машин и случайных людей были перенесены прямиком из GTA V. Однако даже это не остановило более 200 тыс игроков загрузить обновленную игру.