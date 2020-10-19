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Энтузиасты почти покадрово пересняли «Форсаж» в GTA 5
Фильм выйдет уже в ноябре
Немецкие энтузиасты почти покадрово пересняли популярный фильм “Форсаж” в не менее популярном тайтле компании Rockstar - GTA 5. Выход фильма запланирован на следующий месяц, а с трейлером можно ознакомиться уже сейчас.
Известно, что пересняли культовый фильм на движке игры от Rockstar почти покадрово. К слову, в фильме есть те же актеры, гонки, а также диалоги и драки из оригинальной франшизы. Снимали фильм прямо на консоли PlayStation 4, тогда как процесс монтажа и наложения спецэффектов происходил на компьютере.
«Форсаж» в GTA 5 снят на немецком языке, однако для англоязычных пользователей авторы обещали добавить субтитры. Опубликовать полный фильм должны уже в ноябре текущего года.