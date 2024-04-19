Энтузиасты подсчитали, каким будет размер карты в GTA VI

Инсайдеры рассказали, что если сравнивать масштабы суши, в GTA V размер карты составляет 49,4 кв. км, тогда как в GTA VI, судя по всему, будет 125 кв. км. А если требуется точность, то размер карты в шестой части будет увеличен в 2,55 раза.

Об этом свидетельствует и геймплей. Согласно трейлеру GTA VI, геймера ждут действия в городе Вайс-Сити штата Леонида. Главные герои — грабители Джейсон и Люсия.