Энтузиасты подсчитали, каким будет размер карты в GTA VI

Опубликовано 19 апреля 2024, 20:15
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Энтузиасты подсчитали, каким будет размер карты в GTA VIБольше примерно в 2,5 раза, чем в предыдущей части
Пока GTA VI готовится к выходу в 2025 году для консолей PS 5 и Xbox Series, энтузиасты, воссоздающие ещё неизвестную карту игры в рамках обновлённого проекта GTA VI — Vice City & Leonida State Mapping Project, рассказали, что карта этой части будет более чем в 2 раза больше, чем в GTA V.
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Инсайдеры рассказали, что если сравнивать масштабы суши, в GTA V размер карты составляет 49,4 кв. км, тогда как в GTA VI, судя по всему, будет 125 кв. км. А если требуется точность, то размер карты в шестой части будет увеличен в 2,55 раза.
Об этом свидетельствует и геймплей. Согласно трейлеру GTA VI, геймера ждут действия в городе Вайс-Сити штата Леонида. Главные герои — грабители Джейсон и Люсия.