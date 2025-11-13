Энтузиасты портировали Xbox-режим из ROG Ally на любой ноутбук или ПК с Windows 11

Опубликовано 13 ноября 2025, 07:221 мин.
Энтузиасты портировали Xbox-режим из ROG Ally на любой ноутбук или ПК с Windows 11Использовать его стоит с осторожностью
Группа разработчиков создала утилиту Xbox Full Screen Experience Tool, которая позволяет активировать «геймерский режим» Windows 11. Ранее функция была эксклюзивна для Asus ROG Ally.
Режим меняет интерфейс системы на более «консолеподобный» с оптимизацией производительности и поддержкой контроллеров. Инструмент автоматически проверяет сборку Windows, определяет тип устройства (ПК, ноутбук или портативная консоль) и вносит необходимые изменения в системные параметры.
После установки, пользователь может включить режим одной кнопкой и перезагрузить систему, после чего интерфейс Xbox и Xbox Game Bar работают в полноэкранном режиме без оболочки проводника.
Приложение распространяется как стандартный MSI-инсталлятор и позволяет быстро откатить изменения. Несмотря на удобство, утилита изменяет низкоуровневые настройки Windows, поэтому разработчики советуют использовать её с осторожностью.