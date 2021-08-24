Энтузиасты потратили пять лет на воссоздание Half-Life 2 в игре Minecraft

Некая группа моддеров на проятжении 5 лет занимается «переездом» мира Half-Life 2 в блочную Minecraft. Проект носит название «City-17 Grand Project». Отмечается, что группа поставила перед собой цель не просто создать всю игру в Minecraft, но и сделать её открытым миром. Это означает, что в отличие от самой HL2, в этой версии будут отсутствовать экраны загрузки между областями, что сделает её обширным, хотя и не таким качественным, переосмыслением классической игры от Valve.

Работа энтузиастов стала ответом на неясные перспективы выхода Half-Life 3. К тому же они намерены добавить в своё детище блочную версию Borealis — миссии которая была изначально вырезана из второго эпизода Half-Life 2, вместе с другим контентом, тоже удалённым из коммерческого релиза игры.