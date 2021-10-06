Энтузиасты «слили» логотипы обновлённых GTA Vice City, San Andreas и GTA 3

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Энтузиасты «слили» логотипы обновлённых GTA Vice City, San Andreas и GTA 3Выглядит стильно
В последние месяцы не утихают разговоры о ремастере оригинальной трилогии Grand Theft Auto. И вот, впервые, в сети появились полноценные материалы, связанные с проектом.
Их обнаружили энтузиасты, «копавшиеся» в исходном коде Rockstar Games Launcher. В числе свежих утечек можно отметить свежие логотипы каждой из обновлённых игр: GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas.
Отметим, что все три проекта должны войти в состав GTA: The Trilogy The Definitive Edition, чьё присутствие было замечено одновременно на нескольких площадках. В них ожидается появление улучшенного освещения, HD-текстур, поддержки технологии HDR и т.д.
При этом игры «переехали» на новый движок, сменив RenderWare на Unreal Engine.
Что же касательно сроков анонса проекта, то по последним данным, он должен состояться уже в ноябре 2021 года.