Энтузиасты «слили» логотипы обновлённых GTA Vice City, San Andreas и GTA 3

Их обнаружили энтузиасты, «копавшиеся» в исходном коде Rockstar Games Launcher. В числе свежих утечек можно отметить свежие логотипы каждой из обновлённых игр: GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas.

Отметим, что все три проекта должны войти в состав GTA: The Trilogy The Definitive Edition, чьё присутствие было замечено одновременно на нескольких площадках. В них ожидается появление улучшенного освещения, HD-текстур, поддержки технологии HDR и т.д.