Энтузиасты сплотились для отмены микротранзакций в Assassin's Creed

На момент написания материала петицию подписали 1229 пользователей, однако с каждым часом количество подписей растет. Автор соответствующего документа таким образом хочет обратить внимание Ubisoft на то, что фанаты недовольны микротранзакциями в играх Assassin's Creed.

”После недавнего релиза Assassin's Creed Valhalla трудно не заметить, что бренд используется как инструмент для продажи товаров по системе микротранзакций. Тот факт, что общая стоимость покупки всех наборов в Helix Store выше, чем цена самой игры, является позорным”, - говорит автор петиции в своем обращении, отметив при этом, что при при покупке сезонного абонемента у игроков нет доступа ни к одному из предметов, которые есть в магазине за кредиты Helix.