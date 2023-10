Энтузиасты сравнили Windows 11 и Linux в современных играх, таких как Cyberpunk 2077, Diablo 4 и Red Dead Redemption 2

В ходе исследования были протестированы такие игры, как God of War, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и другие как на Windows 11, так и на Linux.

Для тестирования использовалась система с процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 6800 XT и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600. Обе операционные системы, Windows 11 Professional и Nobara Linux 38, были установлены в режиме двойной загрузки.

Результаты показали, что разница в производительности между двумя ОС невелика. В 7 из 11 игр Windows 11 показала лучшие средние FPS, тогда как в 4 играх лидировал Nobara Linux 38. В большинстве случаев разница в производительности составляла не более 10%.

Вывод исследования заключается в том, что благодаря усилиям Valve в лице Steam, Steam Play, SteamOS и Proton, Linux становится почти равноценной альтернативой Windows.