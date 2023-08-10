Энтузиасты увеличили оперативную память Steam Deck с 16 до 32 ГБ

Например, Asus ROG Ally оснащён процессором AMD с архитектурами Zen4 и RDNA3, но не превосходит конкурента по памяти. Оба устройства были запущены с 16 ГБ памяти как единственным вариантом.

Однако среди конкурентов появились китайские производители, такие как AYANEO 1S с 32 ГБ и OneXPlayer 2, предлагающий до 64 ГБ памяти LPDDR5X.

Новая модификация для Steam Deck, представленная одним из моддеров, включает в себя увеличение оперативной памяти девайса с 16 до 32 ГБ. Да, это сложный процесс десолдирования и перепайки, но возможный.

Не стоит забывать, что особенностью Steam Deck является его популярность среди DIY-энтузиастов. Возможные улучшения консоли варьируются от обновления SSD-хранилища или дисплея 1200p до полного переосмысления программного обеспечения.