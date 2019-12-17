Энтузиасты выпустили бесплатный Mortal Kombat с сотней бойцов

В игре под свое управление можно взять таких непривычных для 2D-версий Mortal Kombat бойцов, как Kenshi, Frost, Tanya и просто бесчисленное количество ниндзя, начиная от Sub-Zero и Scorpion, и заканчивая Tremor и Noob Saibot. Игра распространяется бесплатно, а учитывая уровень ее графики, то и мощного компьютерного железа для ее запуска также не понадобится.

Напомним, что последняя официальная номерная часть Mortal Kombat вышла в апреле текущего года. Игра уже получила пак из дополнительных бойцов, в число которых в том числе вошли такие персонажи как Терминатор и Спаун.