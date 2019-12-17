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Энтузиасты выпустили бесплатный Mortal Kombat с сотней бойцов
Идеальный Mortal Kombat для поколения, выросшего в 90-х
В сети была опубликована любительская разработка во вселенной Mortal Kombat. Игра, получившая название Mortal Kombat Project Ultimate Revitalized v.1.9, создана на базе игрового движка MUGEN и предлагает геймерам 100 бойцов и 450 разнообразных арен.
В игре под свое управление можно взять таких непривычных для 2D-версий Mortal Kombat бойцов, как Kenshi, Frost, Tanya и просто бесчисленное количество ниндзя, начиная от Sub-Zero и Scorpion, и заканчивая Tremor и Noob Saibot. Игра распространяется бесплатно, а учитывая уровень ее графики, то и мощного компьютерного железа для ее запуска также не понадобится.
Напомним, что последняя официальная номерная часть Mortal Kombat вышла в апреле текущего года. Игра уже получила пак из дополнительных бойцов, в число которых в том числе вошли такие персонажи как Терминатор и Спаун.