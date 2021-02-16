Энтузиасты выпустили играбельный ремейк Diablo 2 c графикой уровня StarCraft 2

Bloody Dusgusting пишет, что на данный момент играбельной является лишь первый акт, но зато сыграть в него можно прямо в официальной версии StarCraft 2. Называется проект The Curse of Tristram. Найти его можно внутри режима «Своя игра», среди множества других пользовательских модификаций в общем списке карт.