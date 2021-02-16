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Энтузиасты выпустили играбельный ремейк Diablo 2 c графикой уровня StarCraft 2
Но будет ли в нём смысл, если Blizzard анонсирует собственный ремейк классики?
Diablo 2 — легендарная игра, пик популярности которой пришёлся на начало 00-х. Само собой, в силу возраста, графика в ней устарела. Но силами энтузиастов, этот недостаток игры был устранён — энтузиасты выпустили играбельный ремейк Diablo 2 с графикой уровня StarCraft 2.
Bloody Dusgusting пишет, что на данный момент играбельной является лишь первый акт, но зато сыграть в него можно прямо в официальной версии StarCraft 2. Называется проект The Curse of Tristram. Найти его можно внутри режима «Своя игра», среди множества других пользовательских модификаций в общем списке карт.
Напомним, что с 19 по 20 февраля 2021 года состоится BlizzCon 2021. В рамках мероприятия, помимо всего прочего, ожидается анонс ремейка второго Diablo, но уже от создателей оригинала — студии Blizzard.