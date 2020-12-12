Энтузиасты выпустили мод для Cyberpunk 2077, улучшающий графику

Первые модификации игры можно найти на сервисе NexusMods. Одна из популярных сейчас модификаций, под названием Cyberpunk Autonomous ReShade — True HDR, работает по принципу метода «True HDR» c другой глубиной, цветом и визуальными эффектами изображения. Причем для того, чтобы мод сработал как нужно, не обязательно иметь монитор, поддерживающий HDR.

Самым популярным модом на данным момент является AVXfix, предназначенный для решения проблемы с постоянными вылетами из игры, которые происходят у владельцев процессоров без поддержки AVX инструкций. Также с помощью модификации пользователи добились широкого угла обзора и оптимизации управления бега и уклонения.