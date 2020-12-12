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Сегодня 09:18
Энтузиасты выпустили мод для Cyberpunk 2077, улучшающий графику
Также они представили временно решение проблемы вылета из игры
Cyberpunk 2077 вышел всего два дня назад, однако энтузиасты уже начали публиковать первые модификации, направленные на улучшение графики в игре.
Первые модификации игры можно найти на сервисе NexusMods. Одна из популярных сейчас модификаций, под названием Cyberpunk Autonomous ReShade — True HDR, работает по принципу метода «True HDR» c другой глубиной, цветом и визуальными эффектами изображения. Причем для того, чтобы мод сработал как нужно, не обязательно иметь монитор, поддерживающий HDR.
Самым популярным модом на данным момент является AVXfix, предназначенный для решения проблемы с постоянными вылетами из игры, которые происходят у владельцев процессоров без поддержки AVX инструкций. Также с помощью модификации пользователи добились широкого угла обзора и оптимизации управления бега и уклонения.