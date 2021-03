Энтузиасты запустили эксклюзив консоли Nintendo Switch на компьютере с графикой нового поколения

Речь идёт о The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которую запустили на эмуляторе Cemu с Reshade, пишет NotebookCheck. Благодаря последней, к игре, вышедшей изначально на портативной консоли, получилось «прикрутить» 8К-разрешение и технологию RayTraced Global Illumination. Проще говоря, в не самой богатой на графику игре появился самый настоящий рейтрейсинг.

Стоит отметить, что Cemu эмулировал Wii U-версию игры. При этом автор видеоролика не стал уточнять, на каком именно железе запускалась Breath of the Wild. Но учитывая, что по более ранним видео можно было узнать, что у него в пользовании имеется NVIDIA RTX 3090, для запуска эксклюзива Nintendo использовалась явно не самая рядовая сборка.