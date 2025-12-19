Энтузиасты запустили GTA: Vice City прямо в браузере — игра доступна всем желающим

Игра опять же запускается в браузере, без установки. Она доступна всем желающим.

Что интересно, проект основан на reVC — реверс-инжиниринговом исходном коде Vice City. Для старта требуется около 56 МБ данных, но по мере игры подгружается до 800 МБ.

Браузерная версия поддерживает любые разрешения, сенсорное управление, геймпады, облачные и локальные сохранения. Доступна оригинальная английская озвучка и русский дубляж от GamesVoice.