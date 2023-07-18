21:04, 18 июля 2023
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Энтузиасты запустили тестовую браузерную версию легендарной игры «Герои Меча и Магии 3»Игра полностью бесплатная
Инди-разработчики, то есть попросту энтузиасты, создали сайт с браузерной версией легендарной стратегии «Герои Меча и Магии 3», сокращённо «HeroWo».
Пока сыграть можно только в дополнение The Shadow of Death, остальные будут добавлены со временем. Играть можно как в мультиплеере, так и с ботом. Игра не имеет поддержки русского языка, но российских геймеров в ней достаточно.
Проект написан на JavaScript, исходный код выложен на GitHub. Проект бесплатный, и пока ещё на стадии бета-тестирования, то разработчики предупреждают о неизбежных багах и советуют запускать сценарии Island of Fire и Knee Deep in the Dead, потому что в них меньше ошибок. Перейти на сайт можно по этой ссылке.