Энтузиасты запустили тестовую браузерную версию легендарной игры «Герои Меча и Магии 3»

Пока сыграть можно только в дополнение The Shadow of Death, остальные будут добавлены со временем. Играть можно как в мультиплеере, так и с ботом. Игра не имеет поддержки русского языка, но российских геймеров в ней достаточно.

Проект написан на JavaScript, исходный код выложен на GitHub. Проект бесплатный, и пока ещё на стадии бета-тестирования, то разработчики предупреждают о неизбежных багах и советуют запускать сценарии Island of Fire и Knee Deep in the Dead, потому что в них меньше ошибок. Перейти на сайт можно по этой ссылке.