Epic Games запустил бесплатную раздачу кровавого симулятора побега из зоопарка

В роли главного героя Ape Out выступает животное, которому необходимо совершить побег из зоопарка. В игре большое внимание уделяется музыкальному сопровождению, представленному в виде джаза, который очень органично помещен с игровой процесс. Все помещения в Ape Out представляют из себя запутанные запутанные лабиринты, в которых герою необходимо постоянно сталкиваться с людьми.

Напомним, что ранее игру можно было купить за 400 рублей, тогда как буквально сегодня ее можно ухватить со 100% скидкой.