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Сегодня 16:54
Epic Games запустил бесплатную раздачу кровавого симулятора побега из зоопарка
Речь о Ape Out
В цифровом магазине компании Epic Games продолжается бесплатная раздача игр в рамках новогодней распродажи. Так до вечера сегодняшнего дня, а именно до 19:00 по московскому времени есть возможность абсолютно бесплатно установить новинку этого года, кровавый симулятор побега из зоопарка - Ape Out.
В роли главного героя Ape Out выступает животное, которому необходимо совершить побег из зоопарка. В игре большое внимание уделяется музыкальному сопровождению, представленному в виде джаза, который очень органично помещен с игровой процесс. Все помещения в Ape Out представляют из себя запутанные запутанные лабиринты, в которых герою необходимо постоянно сталкиваться с людьми.
Напомним, что ранее игру можно было купить за 400 рублей, тогда как буквально сегодня ее можно ухватить со 100% скидкой.