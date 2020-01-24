Epic Games бесплатно отдаёт игру-головоломку с измененными законами физиками

The Bridge представляет из себя двухмерную логическую игру, которую оснастили порядка 48 головоломками, в числе которых связанные с гравитационными воронками, а также с параллельными измерениями и контролированием притяжения. Кроме того, в игре также предусмотрена перемотка времени, благодаря чему беспокоиться о неудачах не имеет смысла.

Если раньше игру можно было купить за 249 рублей, что и без того весьма выгодно, то вплоть до 30 января ее можно загрузить абсолютно бесплатно. Сервис также объявил следующую игру, которой коснется бесплатная раздача. Ей станет Farming Simulator 19.