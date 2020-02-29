Epic Games бесплатно раздает приключенческую головоломку InnerSpace

По сюжету летательный аппарат, которым и предстоит управлять игрокам, помогает раскрыть тайну древней цивилизации. Поиск правильного пути, свою очередь, обеспечен замкнутым миром игры. Игроку, в свою очередь, необходимо исследовать мир, решать головоломки, а также раскрывать знания давно забытой цивилизации и причину, а также причину ее гибели.

Напомним, что в обычное время игра продается за 419 рублей, тогда как сейчас ее можно загрузить со 100% скидкой. Однако стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 5 марта в 19:00 по московскому времени. Скачать игру можно по этой ссылке.